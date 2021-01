Deti vedia byť tak sladké. To je v poriadku. Čo ale nie je v poriadku, je keď je okolo nich toho sladkého priveľa..

Moje sladké dieťa, veď si daj ešte jednu dobošku. Jeden malý keksík mu neublíži. Čo ste mali dnes na obed? Dukátové buchtičky? Super. Nedáme si zmrzlinu? Tá čokoláda je nízkotučná. To sú len mentolky. Veď to nie je koláč, to je len veterník. V tom jablkovom koláči sú len jablká. Nič iné. Naozaj. No a čo trocha cukru nás nezabije...

Tak neviem, ale posledné tri dekády poukazujú na explozívne zvyšovanie detskej nadhmotnosti vo väčšine krajín sveta. Nadhmotnosť a obezita v adolescencii podmieňuje obezitu a s ňou spojenú morbiditu a mortalitu v dospelosti (50 – 80 % obéznych adolescentov, ostáva obéznymi aj v dospelosti), čo vieme a vidíme na vlastné oči aj z vlastných, v lepšom prípade cudzích skúseností.

Dramatické zvýšenie prevalencie obezity, metabolického syndrómu (nazývaného aj prediabetes) je spojené aj s alarmujúco sa zvyšujúcou incidenciou a prevalenciou DM (Diabetes melitus/Cukrovka) 2. typu. Porozmýšľajme prečo asi? Cukrovka nie je nákazlivá, tak v čom to asi bude?

Predpokladá sa, že počet diabetikov (najmä 2. typu) sa medzi rokmi 2000 až 2030 zdvojnásobí (nárast zo 171 miliónov na 366 miliónov). V súčasnosti má v USA viac ako 10 miliónov ľudí diagnostikovaný DM 2.typu a pravdepodobne ďalších 5 miliónov osôb nie je diagnostikovaných.

Podobné údaje pochádzajú aj z krajín západnej Európy. V Európe bolo v roku 2003 48,4 milióna diabetikov, v SR bolo v roku 2004 liečených 287 304 diabetikov, z tohto počtu tvorí DM 2. typu asi 90 %. Medzi diabetikmi 2. typu je až 80 % prevalencia nadhmotnosti a obezity (najmä abdominálnej obezity ako hlavnej črty metabolického syndrómu).

Takže moje sladké dieťa. Jedz striedmo a racionálne. Bez cukru prežiješ, to ti garantujem (v prípade potreby doložím štúdie). Daj si ovocie. Nie džús, nie kompót, nie sušené, nie destilované. Normálne živé čerstvé ovocie. Je sladké. Naozaj. Mám to vyskúšané. Chceš dosladiť kávu, čaj? Nedosladzuj. Alebo ak veľmi chceš doslaď stéviou, alebo troškou medu. Cukor ne-po-tre-bu-ješ. Maj v strave primerané množstvo komplexných sacharidov (podľa okolnosti – tvoja váha, tvoje fyzické aktivity, tvoj výdaj, tvoj celkový príjem kalórií...). V číselnom vyjadrení by to mohlo byť zjednodušene cca 2-3g na každý tvoj kilogram (resp 4-6g na kilogram ak si tenký hardgainer, drevorubač, alebo pracuješ v bani). Ak máš nadváhu a chceš schudnúť pouvažuj nad dávkou 1g sacharidov na kilogram hmotnosti.

Vieme že sacharidy môžu byť komplexné – tie sú v pohode, a jednoduché – s nimi je to paradoxne komplikované, v lepšom prípade zložité. Ktoré sú ktoré? Možno to viete, alebo ste o tom aspoň počuli čvirikať vrabce na streche.

Komplexné sacharidy, sú typické okrem iného aj tým, že obsahujú vlákninu (hnedá ryža, celozrnná múka alebo zemiaky).

Dodajú teda telu vlákninu potrebnú pre správne trávenie, dodajú tiež telu vitamíny, minerály a antioxidanty, zaistia pocit nasýtenia na dlhšiu dobu, nespôsobujú výkyvy hladiny krvného cukru, pomáhajú udržovať stabilnú hmotnosť, pomáhajú udržovať správnu hladinu cholesterolu.

A toto sú naši hrdinovia: Strukoviny, zemiaky, aj bataty, ryža, pšeno, pohánka, bulgur, quinoa, zelenina..

Prečo by sme mali mať jednoduché cukry naopak pod kontrolou?

Lebo: prudko dvíhajú hladinu krvného cukru trávia sa rýchlo, preto po ich zjedení veľmi skoro vyhladneme (a zjeme tým pádom počas dňa viac), majú prevažne vysoký glykemický index (prudko rozkolíšu hladinu krvného cukru – čo súvisí s prvým bodom aj s následkami), predstavujú prázdne kalórie, lebo nemajú vlákninu, vitamíny ani inú výživovú hodnotu, ich nadmerná konzumácia poškodzuje orgány a vedie k ochoreniam a zdravotným problémom ako: cukrovka, inzulínová rezistencia, zubný kaz, ochorenia pečene, tráviace ťažkosti, hyperaktivita u detí, depresia, zápcha, oslabená imunita, podráždenosť, nesústredenosť…a v neposlednom rade, nadmerné množstvo prijatých cukrov si telo uloží vo forme tuku a tým pádom nám rastie hmotnosť, čo je naozaj bleee (stačí?..)

Ktoré sú to teda tie jebn.. jed no duché sachre?

Poďme na to, sú to: abrakadabraka sladkosti, sladené nápoje, džúsy, biely cukor, biela múka (a výrobky z nej- pečivo, koláče, keksy, cestoviny..), biela kofola, dlhé letné biele dni, dochucovadlá a spracované potraviny- rôzne polotovary, fast food, alkohol, alkohol a alkohol. A potom ešte alkohol.

Takže moje sladké dieťa, zatiaľ toľko k tomu. Verím, že si z toho zoberieš ponaučenie, a budeš mať skvelý a sladký život aj bez cukru. A bez alkoholu, a tiež bez alkoholu. A ešte bez alkoholu.

Ďakujem za pozornosť

Rýchlo do postieľok, veď už mesiac svieti,

Nejedzte už cukor, buďte zdravé deti..

BE HAPPY, BUT KEEP MOOVING

Zdroj štatistických informácií:

Ľubomira Fabryova

Ambulancia pre diabetologiu, poruchy latkovej premeny a vyživy, Špecializovana ambulancia pre poruchy metabolizmu

lipidov, FNsP Milosrdni bratia, s.r.o., Bratislava