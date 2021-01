Na niektoré otázky nenájdete odpoveď vo vedeckých štúdiách, ani v tých najmúdrejších knihách. Jediné miesto kde nájdete odpoveď na všetky svoje problémy, je...teleshoping alebo stránky ako bádateľaprieskumníksplanetypaapi.sk

Fat All Instinkt

Keď niekde čítam, že nejaký produkt, mastička alebo gél rozkladá tukové bunky, tak sa mi pisahamže začínajú rozkladať moje mozgové bunky. Priatelia, tukové bunky sa nám začínajú rozkladať až keď umreme a to rovnocenne spolu s ostatnými bunkami. Pokiaľ žijeme, tak tukové bunky sa môžu akurát zväčšovať alebo zmenšovať (áno je to čierno-biele videnie sveta). Eventuálne počas detstva a dospievania aj pribúdať aj čo do počtu, no v dospelosti už iba zväčšovať alebo zmenšovať svoj objem. Prípadne ak poznáte dobrého chirurga tak sa dajú aj: odsať, odrezať, deportovať, demontovať alebo dematerializovať. Ale nechcem vás demotivovať. Dajú sa totiž aj veľmi efektívne zmenšiť aj bez chirurgického zásahu, alebo zásahu zhora. V prípade, že máte aj dostatok fantázie tak môžeme povedať, že sa dajú aj spáliť. Ale nie: spáliť, presnejšie spotrebovať, môžete iba tuk obsiahnutý v tukových bunkách, tukové bunky ako také, si budú ďalej žiť svoj nudný život. Len budú menšie. A urobíme všetko preto aby boli o dosť menšie. A ako sa dajú zmenšiť, to si milá Bambulka rozpovieme hneď.

Takže čo sú to tuky. Ako povedala jedna moja klientka, tuky sú hoväda, ktoré obaľujú moju inak peknú riť. Dobre, tuky podľa štandardnej definície sú mastné kyseliny... pozrime sa teda na tuky nie z predu, ale z profilu: bude to teda tzv. Lipidovy profil: a ten nám ukáže, že tuky delíme na nasýtené a nenasýtene. Tak ako nám hovorí staré príslovie: nasýtené nenasýteným neveria. A presne tak to aj je: nasýtené to sú vlastne všetky živelné a živočíšne tuky priamo z prvej ruky. Tie sú priatelia tak nasýtené až sú presýtené, nažraté do prasknutia. Presne tak ako mnohí z nás. Tak potom sa nečudujte čo spravia s vašou formou, kondíciou a náladou. Naproti tomu nenasýtene delíme ešte na (na)polynenasytene a ono uno tuti bueno mononenasytene. To ktoré tuky sú dobré a zlé necháme na NAKU a na právnikov ktorí ich budú v tomto nerovnom procese zastupovať. Čo my musíme brať ako bernú mincu, je ich MNOŽSTVO. Možno mi poviete, že tych tukov zase až tak veľa nezjete.. No ak je vaše BMI, a vaše percento telesného tuku nad hodnotou 30 tak je to bullshit! Ak sa v tom nevyznáte pomôže vám výživový poradca alebo nutričné tabuľky (môže to byť aj ľahko dostupná appka). Ideálne je ak to skombinujete. Nutričné tabuľky vám pomôžu precitnúť a zistiť koľko tých tukov naozaj počas dňa príjmete a výživový poradca vám poradí jedálniček resp. stravovací plán, ktorý bude pre vás vhodný. A potom je už len na vás či je silnejší váš pud sebazáchovy, alebo Fat all instinkt.