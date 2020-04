Bankrot alebo pomoc?

Bankrot z nariadenia štátu? Alebo: Keď liečba zabíja viac ako choroba. Môže vám štát nariadiť opatrenia a zákaz činnosti vo vašom obore a spôsobiť tak bankrot vášho podniku a doviesť vašu rodinu na mizinu? Tu je náš príbeh.

Môže vám štát nariadiť opatrenia a zákaz činnosti vo vašom obore a spôsobiť tak bankrot vášho podniku a doviesť vašu rodinu na mizinu? Pomoc a kompenzácie ktoré boli verejne prisľúbené a deklarované sa nás zvláštnou zhodou okolností netýkajú – minuli nás, lebo nespĺňame stanovene podmienky pomoci. Tu je náš príbeh:

Spolu s manželkou sme (ja od roku 2002 a manželka od roku 2007) SZCO v oblasti služieb – šport a regenerácia, ktoré sú nám znemožnene vykonávať, kvôli nariadeniam ohľadom situácie v súvislosti so šírením Korona vírusu. Začiatkom roka 2020 sme zariadili a otvorili prevádzku fitness klubu (www.justgm.sk), ktorá je z rovnakého dôvodu zatvorená. Čiže sme od príjmu odstrihnutí my aj naša prevádzka.

Nárok na podporu ako SZCO nemáme, keďže ja som SZCO a zároveň (od februára 2020) aj zamestnanec v našej spoločnosti. Ako zamestnanec som mal prvú výplatu vo februári a to cca 100 eur - viac si dovoliť nemôžeme, keďže prevádzku sme ešte len rozbehli a z toho môžem žiadať pomoc od štátu vo výške 80% tj 80 Eur, z ktorých po dopočítaní odvodov mám cca 45 Eur NA MESIAC! Vlastne nemám nárok ani na to, keďže som na OCR s naším dieťaťom, z ktorej dostanem tiež len pár desiatok Eur NA MESIAC! Manželka ako SZCO (ktorej v minulom roku ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia) je zároveň konateľka v spoločnosti (BODYSHAPE PRO FIT, s.r.o) má možno nárok na pomoc vo výške 210 Eur – stále, ale ani z týchto málo finančných prostriedkov - ktoré nestačia ani na nákup základných potravín pre rodinu na mesiac - nemáme na účte ani Euro a to sme už zatvorení takmer 2 mesiace!

Do novootvorenej prevádzky fitness klubu sme vložili všetky svoje celoživotné úspory (plus úver na rekonštrukciu priestorov a leasing na zariadenie, pochopiteľne platba za nájom priestorov plus depozit, energie a výplaty dohodárom-brigádnikom) vrátane rezervy, takže sme ako rodina úplne na nule, nemáme financie na bývanie, ani na potraviny pre nás ani pre naše dieťa. Hneď prvý mesiac sa nám prevádzka rozbehla veľmi sľubne, keďže sme v branži veľmi známi, no tieto nariadenia nám všetko stopli. Akú pomoc od štátu môžeme žiadať? Odklad nájmu a splátok nič nerieši, pretože ich budeme musieť tak či tak doplatiť no v našom segmente nie je reálne vyrobiť dostatok prostriedkov na plnenie si bežných záväzkov a zároveň ešte aj splácať 3 –x mesačný dlh na nájme, úvere a leasigu (v našom projekte sa s takou sekerou nepočítalo – keby áno, tak do takého projektu by sme nešli – matematika a ekonomika jednoducho nepustia).

Žiadame týmto štát o urýchlenú kompenzáciu strát, spôsobených tým, že rešpektujeme nariadenia štátu o zatvorení prevádzky.

Marek Namešpetra

a

Ing. Martina Namešpetrová

JUST GYM fitness club

